В Бангладеш назначили нового генпрокурора после смены власти

Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу назначил юриста Верховного суда республики Мохаммада Асадуззамана новым генеральным прокурором. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Daily Observer.

Предыдущий генпрокурор республики Абу Мохаммад Амин Уддин покинул свою должность. Как отмечает издание, причиной тому послужила смена власти в Бангладеш.

В июне 2024 года в Бангладеш начались массовые беспорядки. Они произошли на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство.

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