Предотвращено покушение на президента Колумбии

Предотвращена попытка покушения на президента Колумбии Густаво Петро.

Как передает Day.Az со ссылкой на местную радиостанцию Caracol, об этом сказал журналистам министр обороны Иван Веласкес.

Он отметил, что упреждающие меры были приняты после проверки своевременной разведывательной информации.

После такой информации президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о солидарности с колумбийским коллегой.

Министр иностранных дел Иван Хилл, выступивший с заявлением от его имени, заявил, что ряд сил стремятся обострить ситуацию в регионе.

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