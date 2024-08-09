ЦАХАЛ уничтожил многоуровневый туннель длиной в 3 км в центре Газы

Израильские военные обнаружили и уничтожили многоуровневый подземный туннель длиной около 3 км в центральной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, туннель имел "несколько ответвлений", в нем были оборудованы "несколько укрепленных комнат для длительного пребывания" боевиков.

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