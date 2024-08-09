https://news.day.az/world/1680957.html ЦАХАЛ уничтожил многоуровневый туннель длиной в 3 км в центре Газы
ЦАХАЛ уничтожил многоуровневый туннель длиной в 3 км в центре Газы
Израильские военные обнаружили и уничтожили многоуровневый подземный туннель длиной около 3 км в центральной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, туннель имел "несколько ответвлений", в нем были оборудованы "несколько укрепленных комнат для длительного пребывания" боевиков.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре