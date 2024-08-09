В Польше начнут производить пусковые установки для ЗРК Patriot

Пусковые установки для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заказанные польскими властями в США, продолжат производить в Польше. Об этом сообщило Минобороны республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пусковые установки для [создаваемой на основе ЗРК Patriot системы ПВО] Wisla будут производиться в Польше", - говорится в сообщении, размещенном на сайте польского оборонного ведомства. 12 августа в Сохачеве под Варшавой пройдет подписание контракта между компанией RTX, которая ранее называлась Raytheon Technologies Corporation, и фирмой Huta Stalowa Wola на производство 48 пусковых установок M903, входящих в состав ЗРК Patriot. Этим будет дано начало реализации второй стадии программы по созданию системы ПВО дальнего радиуса действия Wisla.

Ранее Huta Stalowa Wola по лицензии от RTX произвела 16 пусковых установок для двух батарей Patriot, которые уже находятся в Польше. В 2018 году Варшава подписала с Вашингтоном контракт на приобретение ЗРК Patriot для создающейся национальной системы ПРО Wisla. США также согласились на интеграцию польских комплексов в систему IBCS, предусматривающую создание автоматизированной системы управления войсками на поле боя.

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