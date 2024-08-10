США призвали Израиль срочно достичь прекращения огня в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом призвал в срочном порядке достичь прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил в субботу, 10 августа, Госдепартамент США на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно информации ведомства, прекращение огня "обеспечит освобождение заложников, позволит увеличить объем гуманитарной помощи и создаст условия для расширения региональной стабильности", а также "позволит как израильским, так и ливанским семьям вернуться в свои дома".

Кроме того, Блинкен в очередной раз подтвердил приверженность США по обеспечению безопасности Израиля.

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