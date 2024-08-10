В Турции запретили поступать в два французских лицея

Министерство национального образования Турции объявило в субботу, 10 августа, об официальном запрете на прием турецких граждан во французские лицеи имени Шарля де Голля (в Стамбуле) и Пьера Лоти (в Анкаре).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Минобразования страны, запрет будет действовать "вплоть до заключения международного договора, определяющего законный статус этих учебных заведений", передает Day.Az.

"Прием учащихся в начальные классы этих учебных заведений запрещен с 1 января 2024 года. Также не допускается перевод новых учащихся в различные классы", - отметили в ведомстве, подчеркнув, что образовательный процесс в Турции организован в соответствии с требованиями законодательства страны и предполагает мониторинг учебного процесса со стороны Минобразования.

В заявлении отмечается высокое качество образования в Турции, которое ставится в пример многим странам мира: "В соответствии с международными договоренностями, в нашей стране действуют в целом 328 частных школ нацменьшинств и учебных заведений, открытых иностранцами. Государство оказывает посильную поддержку образовательному процессу и в этих школах".

Подчеркивается, что начала переговоров между Анкарой и Парижем в сфере образования, откроет путь для деятельности школ на родном языке для представителей турецкой диаспоры во Франции.

Ранее французские власти отклонили обращение властей Турции об открытии турецких школ во Франции.

Министр образования Турции Юсуф Текин заявлял, что деятельность 12 иностранных школ в стране не соответствует турецкому законодательству.

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