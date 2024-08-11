Байден назвал свое главное обязательство

Президент США Джо Байден назвал своим главным обязательством перед страной победить кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он рассказал в интервью CBS News.

"Я думаю, что у меня есть обязательство перед страной сделать самое важное. А именно - мы должны, мы должны, мы должны победить Трампа", - сказал он, выразив поддержку Камале Харрис, кандидату от демократов.

Байден также заявил, что когда баллотировался на первый президентский срок, то думал о себе как о переходном лидере. "Я даже не могу сказать, сколько мне лет - мне трудно выговорить это", - отметил глава государства.

21 июля Байден сообщил о намерении покинуть предвыборную гонку. Он сосредоточится на исполнении обязанностей до конца срока. В качестве своей преемницы на пост главы государства от демократов Байден представил действующего вице-президента страны Камалу Харрис.

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