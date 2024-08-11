Бунт экоактивистов в аэропорту Дортмунда

Члены радикального экологического движения Letzte Generation ("Последнее поколение") устроили вторую за день акцию в аэропорту Германии - на этот раз в терминале в Дортмунде они разлили окрашенный в черный цвет клейстер, символизирующий нефть, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как пишет газета Bild, после этого группа активистов села на пол, держа в руках плакаты с надписью: "Нефть убивает". Представитель аэропорта заявил, что акция не привела к нарушению работы. Полиция после процедуры установления личностей членов Letzte Generation попросила их покинуть здание. По данным правоохранительных органов, в акции участвовали около 20 человек.

Ранее активисты движения пробрались на территорию аэропорта немецкого острова Зильт. 25 июля федеральная полиция Германии задержала восемь экоактивистов Letzte Generation после того, как они пробрались на взлетно-посадочную полосу крупнейшего в ФРГ аэропорта Франкфурта-на-Майне и устроили там акцию протеста. Авиасообщение тогда было временно приостановлено, отменили порядка 140 рейсов. Акция стала частью международной кампании протеста, призывающей к отказу от ископаемого топлива к 2030 году.

Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости проезда в общественном транспорте. Представители движения подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального решения. Кабмин ФРГ неоднократно критиковал их действия.

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