В Дамаске призвали США немедленно покинуть Сирию

В МИД Сирии сообщили, что военные США должны прекратить ущемлять права жителей севера и северо-востока страны, поддерживая курдские "Сирийские силы самообороны", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В сирийском МИД также призвали США покинуть оккупированные ими территории страны.

"Сирия требует от США незамедлительно прекратить эти действия и покинуть сирийскую территорию. А также уважать волю сирийцев, которые против власти подобных сепаратистских формирований", - заявили дипломаты.

Ведомство также напомнило, что курдская милиция СДС под прикрытием авиации США атаковала несколько населенных пунктов на севере и северо-востоке Сирии. В результате обстрела погибли мирные жители, среди которых женщины и дети.

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