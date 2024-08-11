Армия Израиля анонсировала операцию в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала операцию "против террористических организаций" в районе палестинского города Хан-Юнис на юге сектора Газа и призвала мирных жителей эвакуироваться оттуда. Об этом сообщает пресс-служба армии в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Из-за многочисленных актов терроризма, использования гуманитарной зоны для террористической деятельности и ракетных обстрелов Государства Израиль из района Аль-Джалаа оставаться в этом районе стало опасно", - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что идет корректировка гуманитарной зоны на основе "точных разведданных", которые указывали на то, что радикальное палестинское движение ХАМАС разместило в этом районе свою инфраструктуру.

В пресс-службе указали, что Армия обороны Израиля готовится начать операцию против ХАМАС в этом районе, поэтому призывает оставшееся население района Аль-Джалаа временно эвакуироваться в скорректированную гуманитарную зону.

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