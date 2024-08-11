Экс-премьер Бангладеш заявила, что скоро вернется на родину

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина намерена вернуться в Бангладеш и верит, что ее партия "Авами лиг" выстоит. Об этом со ссылкой на ее ближайшее окружение сообщила газета, передает Day.Az со ссылкой на ТАССThe Economic Times.

"С милостью Аллаха, я скоро вернусь. "Авами лиг" выстояла и выстоит снова", - приводит окружение Шейх Хасины ее слова.

"Я всегда буду молиться за будущее Бангладеш, за нацию, за которую боролся мой отец, и за страну, за которую моя семья отдала свои жизни", - сказала бывший премьер.

Ранее о намерении Шейх Хасины вернуться на родину также сообщал ее сын Саджиб Вазед Джой. По его словам, его мать не будет искать убежища в других странах и вернется в Бангладеш, когда временное правительство республики решит провести выборы.

Вазед Джой также указывал, что глава прежнего правительства Бангладеш Шейх Хасина формально не ушла в отставку и согласно конституции остается премьер-министром. По его словам, хотя президент распустил парламент после консультаций с военными и оппозиционными политиками, состоявшееся формирование временного правительства без фактической официальной отставки премьер-министра "можно оспорить в суде".

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