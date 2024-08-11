Байден оценил перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден заявил, что текущая ситуация на Ближнем Востоке может перерасти в региональную войну. Об этом сообщает CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению Байдена, прекращение огня в секторе Газа до того, как он покинет свой пост в январе 2025 года, все еще возможно. Президент добавил, что его план, который поддержали в G7 и Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), все еще жизнеспособен.

Байден добавил, что работает вместе со своей командой каждый день над тем, чтобы ситуация в регионе не переросла в войну.

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