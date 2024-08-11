https://news.day.az/world/1681340.html Байден оценил перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке
Байден оценил перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден заявил, что текущая ситуация на Ближнем Востоке может перерасти в региональную войну. Об этом сообщает CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По мнению Байдена, прекращение огня в секторе Газа до того, как он покинет свой пост в январе 2025 года, все еще возможно. Президент добавил, что его план, который поддержали в G7 и Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), все еще жизнеспособен.
Байден добавил, что работает вместе со своей командой каждый день над тем, чтобы ситуация в регионе не переросла в войну.
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