TikTok на неделю заблокировал главу Венесуэлы

Сервис TikTok на неделю лишил венесуэльского президента Николаса Мадуро возможности вести трансляции.

Как сообщает Day.Az, об этом Мадуро заявил в эфире телеканала Telesur.

Глава государства, выступая на совместном заседании Государственного совета и Совета безопасности Венесуэлы, сказал, что TikTok только что приостановил ему до 19 августа возможность проводить трансляции.

Отметим, что недавно лидер Венесуэлы Николас Мадуро пообещал отказаться от мессенджера WhatsApp в пользу сервисов Telegram и WeChat.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!