https://news.day.az/world/1681603.html TikTok на неделю заблокировал главу Венесуэлы
TikTok на неделю заблокировал главу Венесуэлы
Сервис TikTok на неделю лишил венесуэльского президента Николаса Мадуро возможности вести трансляции.
Как сообщает Day.Az, об этом Мадуро заявил в эфире телеканала Telesur.
Глава государства, выступая на совместном заседании Государственного совета и Совета безопасности Венесуэлы, сказал, что TikTok только что приостановил ему до 19 августа возможность проводить трансляции.
Отметим, что недавно лидер Венесуэлы Николас Мадуро пообещал отказаться от мессенджера WhatsApp в пользу сервисов Telegram и WeChat.
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