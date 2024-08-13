США просят Турцию помочь снизить напряженность на Ближнем Востоке

США просят всех союзников, в том числе Турцию, убедить Иран ослабить напряженность на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, об этом сообщил посол США в Анкаре Джеффи Флейк в интервью агентству Reuters.

"Турецкая сторона прилагает все усилия, чтобы предотвратить эскалацию... Похоже, они даже более уверены, чем мы, в том, что эскалации удастся избежать", - отметил дипломат, подчеркивая важную роль Анкары в региональной дипломатии.

Это заявление прозвучало на фоне растущей обеспокоенности международного сообщества ситуацией на Ближнем Востоке. Накануне Белый дом распространил заявление о том, что США совместно с Великобританией, Германией, Италией и Францией призвали Иран отказаться от постоянных угроз военного нападения на Израиль.

В документе также подчеркивается поддержка усилий по деэскалации напряженности в регионе и достижению соглашения о прекращении огня. Особое внимание уделяется вопросу освобождения израильских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.

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