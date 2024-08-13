США, Италия, Франция и ФРГ призвали Иран прекратить угрозы Израилю

Великобритания, Германия, Соединенные Штаты, Италия и Франция считают, что иранским властям следует прекратить угрожать Израилю нападением.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении этих государств по итогам телефонных переговоров их лидеров.

"Мы выразили поддержку защите Израиля от иранской агрессии и от нападений поддерживаемых Ираном террористических группировок. Мы призвали Иран прекратить свои угрозы военного нападения на Израиль и обсудили серьезные последствия для региональной безопасности в случае такого нападения", - отмечается в документе.

Стороны также поддержали усилия по деэскалации в секторе Газа и достижению соглашения об освобождении удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников.

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