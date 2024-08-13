Израиль пригрозил ударом по территории Ирана
На атаку Ирана по Израилю ответом будут удары по территории этой страны.
Как передает Day.Az, информация об этом прозвучала в эфире радиостанции Haley TSAXAL.
Даже если на израильской стороне не будет разрушений и жертв, Иран столкнется с очень жёсткой реакцией Израиля.
По информации, данное предупреждение нацелено на то, чтобы достичь ослабления давления международного сообщества на официальный Тель-Авив на фоне угроз Ирана.
Отметим, что ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое может быть достигнуто на переговорах 15 августа, удержит Иран от массового удара по Израилю.
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