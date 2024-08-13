Иран готов отложить удар по Израилю при выполнении условий

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое может быть достигнуто на переговорах 15 августа, удержит Иран от массового удара по Израилю.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Только соглашение о прекращении огня в Газе удержит Иран от ответа Израилю за расправу над главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. В связи с возросшим риском широкомасштабной войны на Ближнем Востоке Тегеран в последние дни ведет активные переговоры с США и другими западными странами", - приводит агентство слова трех иранских чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Один из источников добавил, что Тегеран вместе с союзниками по "оси сопротивления" начнут атаку, если переговоры по Газе "провалятся или они посчитают, что Тель-Авив намеренно затягивает переговоры".

Отметим, что США обратились ко всем своим союзникам, включая Турцию, с просьбой убедить Иран ослабить напряжённость на Ближнем Востоке.

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