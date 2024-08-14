https://news.day.az/world/1681985.html Армения не участвует в очередных учениях ОДКБ
Армения не участвует в очередных учениях ОДКБ
В Новосибирской области России начались военные учения государств-членов ОДКБ "Кобальт-2024".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Армения не участвует и в этих маневрах.
Отметим, что в армянской прессе с начала августа тиражируется информация о том, что армия страны не будет участвовать в этих учениях.
Указанные военные маневры планируется провести с 14 по 16 августа.
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