Армения не участвует в очередных учениях ОДКБ

В Новосибирской области России начались военные учения государств-членов ОДКБ "Кобальт-2024".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Армения не участвует и в этих маневрах.

Отметим, что в армянской прессе с начала августа тиражируется информация о том, что армия страны не будет участвовать в этих учениях.

Указанные военные маневры планируется провести с 14 по 16 августа.

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