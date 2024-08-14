В Германии закрыли авиабазу НАТО

Авиабаза в Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии была закрыта из-за подозрений в возможной диверсии.

Как передает Day.Az, об этом сообщила со ссылкой на представителя территориального командования газета Süddeutsche Zeitung.

По ее данным, казармы также были закрыты. Ведется проверка на предмет возможного загрязнения питьевой воды. На базе имеется собственный водопровод. В Гайленкирхене базируются самолеты-разведчики НАТО.

Согласно неподтвержденной информации, подозрения в диверсии усилились в связи с закрытием казарм Бундесвера в кёльнском районе Ван, предположительно из-за показаний задержанного лица.

Отметим, что недавно стало известно что Германия включит ремонт дорог в военные расходы из-за требования НАТО.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!