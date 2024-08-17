Армения передала Украине свои ракетные комплексы для войны с РФ

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Армения передала Украине свои ракетные комплексы для войны с Россией.

Day.Az представляет публикацию:

Сенсационные материалы публикуют профильные турецкие издания. Они выяснили, что у ВСУ обнаружены ракетные комплексы ПВО, переданные Киеву ... Арменией.

Российское Минобороны отчиталось недавно об уничтожении украинских комплексов "С-125" и "Точка У", а также большого количества боеприпасов к ним. Так вот, оказалось, что эти системы Киев получил от Армении.

Действительно, самим армянам эти системы больше не нужны - во-первых, они не самого последнего поколения. К тому же, Ереван активно накачивает оружием Франция, и армянам теперь надо куда-то девать российские системы.

А куда еще, как не в Украину? Так ведь и перед западными партнерами выгодно получается: ты Киеву - оружие, Запад тебе - оружие вместо переданного. Еще и по головке погладят за примерное поведение.

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