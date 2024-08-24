Задержан обидчик Пашиняна

Армянин, бросивший яблоко в Никола Пашиняна, найден и задержан.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

В ведомстве уточнили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 297, части 1 Уголовного кодекса, квалифицирующей это действие как хулиганство.

Ранее армянские СМИ сообщили, что утром 24 августа в районе Канакер-Зейтун 71-летний мужчина бросил с балкона яблоко в проезжавшего мимо на велосипеде премьер-министра. Правоохранительные органы оперативно установили личность подозреваемого и задержали его.

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