Яблоко на голове Пашиняна всколыхнуло Ереван

Силовые структуры Еревана с утра встали на уши - усиленный режим работы, оцепления, обыски, людей вытаскивают из кроватей. На первый взгляд может показаться, что произошло какое-то ЧП или теракт. Нет. Причиной стало одно, маленькое яблоко.

Вся армянская полиция ищет человека, который бросил фрукт в Никола Пашиняна, навещавшего своего родственника на окраине города. "Боевой снаряд" запустили из окна высотки.

Армянские СМИ пишут, что житель хотел таким образом "выразить свое недовольство". На кадрах с места событий видно, как правоохранители спешно пытаются найти и обезвредить "опасного террориста". Фактически во всех квартирах проводились обыски.

Можно сказать, что даже Ньютон не мог бы предсказать, что одно упавшее яблоко может дать такой резонансный эффект. Видимо, яблоки в Армении имеют особую гравитацию. Если бы ученый был жив, он, вероятно, пересмотрел бы свои законы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!