А Армения - точно страна, а не спортзал?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Армения потихоньку превращается в "спортивную державу".

Day.Az представляет публикацию:

Они там, похоже, все с ума посходили. Неизвестно, какие политтехнологии работают с Пашиняном и Багратом, но либо это одни и те же люди, либо что-то с армянскими политиками не так.

Баграт Галстанян тоже решил показывать себя публике в образе спортсмена-любителя. Выбрал, правда, футбол.

Один на велике гоняет, второй мячик туда-сюда пинает. Может, Пашиняну и Баграту стоило какой-то спортзал открыть, и все?