https://news.day.az/world/1684072.html А Армения - точно страна, а не спортзал? - ВИДЕО
А Армения - точно страна, а не спортзал? - ВИДЕО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Армения потихоньку превращается в "спортивную державу".
Day.Az представляет публикацию:
Они там, похоже, все с ума посходили. Неизвестно, какие политтехнологии работают с Пашиняном и Багратом, но либо это одни и те же люди, либо что-то с армянскими политиками не так.
Баграт Галстанян тоже решил показывать себя публике в образе спортсмена-любителя. Выбрал, правда, футбол.
Один на велике гоняет, второй мячик туда-сюда пинает. Может, Пашиняну и Баграту стоило какой-то спортзал открыть, и все?
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