Маск согласился работать с Трампом

Илон Маск заявил, что ждет начала работы в комиссии по аудиту государственных программ США в случае победы на выборах кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я не могу дождаться [назначения на должность]. В правительстве много пустых трат и ненужного регулирования, которые должны исчезнуть", - написал Маск в Х.

Так он прокомментировал опубликованное одним из пользователей сообщение газеты The Washingon Post о том, что Трамп рассматривает кандидатуру Маска на должность в комиссии по аудиту госпрограмм в случае своей победы на ноябрьских выборах.

В понедельник The Washington Post сообщила, что создание комиссии по аудиту госпрограмм уже несколько месяцев обсуждается в команде Трампа за закрытыми дверями.

Во главе нового органа могут поставить "выдающихся предпринимателей", они должны будут проверять правительственные отчеты и выявлять "тысячи программ, подлежащих сокращению".

Недавно основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что такие же нападки, как в Бразилии, ждут X в США, если на предстоящих выборах победит кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис.

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