Переодевшиеся в медведей армяне арестованы в США

В США группе армян предъявлены обвинения в мошенничестве после того, как они заявили, что "медведь повредил их роскошные автомобили". Как выяснилось, на самом деле они использовали костюм медведя, чтобы инсценировать нападения ради страховых выплат. Таким образом, они присвоили более 140 тысяч долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, по данным Департамента страхования (DOI), 26-летнему Рубену Тамразяну, 39-летнему Арарату Чиркиняну, 32-летнему Ваге Мурадханяну и 39-летней Альфие Цукерман были предъявлены обвинения в страховом мошенничестве и сговоре после того, как стало известно, что снятое ими видео о "нападении медведя" фальшивое.

Комиссар по страхованию Калифорнии Рикардо Лара сказал, что расследование началось сразу после того, как страховая компания заподозрила мошенничество.

Указанные лица сообщили страховой компании, что 28 января 2024 года в Лейк-Эрроухед "медведь" якобы залез в их Rolls Royce Ghost 2010 года и нанес внутренние повреждения автомобилю.

Затем четверо поделились кадрами со страховой компанией. Тщательное изучение видео выявило, что медведь - это человек.

Детективы также обнаружили 2 дополнительных страховых иска в двух разных страховых компаниях с той же датой потери и в том же месте. В каждом иске фигурировали два разных автомобиля, Mercedes G63 AMG 2015 года и Mercedes E350 2022 года. В обоих случаях машины повреждал тот самый "медведь".

Американские власти даже наняли биолога, чтобы подтвердить, что во время инцидента не было настоящего медведя. Затем был получен ордер на обыск, в результате чего был обнаружен костюм в доме одного из мошенников.