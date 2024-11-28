В Сеуле рекордный за 100 лет снегопад

В столице Южной Кореи, Сеуле, выпал сильнейший ноябрьский снегопад с начала ведения учета более века назад, сообщило Метеорологическое агентство, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Как передает Day.Az со ссылкой на Al Jazeera, непогода вызвала пробки на дорогах, обесточивание и отмену сотен авиарейсов, на фоне того, как власти готовились к новому снегопаду в ближайшие дни.

Как отмечают в метеорологическом управлении Кореи, в северных районах Сеула и прилегающих местах выпало 20 см снега по сравнению с предыдущим рекордом Сеула в 12,4 см 28 ноября 1972 года.

Это самый высокий показатель в ноябре с тех пор, как управление установило пункты для наблюдения в 1907 году.