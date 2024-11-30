Армения лишилась сухопутного маршрута с Россией

Свыше 860 армянских фур находятся в электронной очереди на проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные Центра организации дорожного движения республики.

Всего в очереди, по последним данным, зарегистрировано 2880 фур. Из них в электронной очереди на проезд в Грузию - 863 армянских грузовиков. Дорога через Ларс на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс закрылась для большегрузов с вечера 25 ноября.

По статистике ежедневно через "Верхний Ларс" проезжают порядка 150 армянских фур.

Напомним, Военно-Грузинская дорога - единственный действующий сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией (через Грузию).