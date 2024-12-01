https://news.day.az/world/1712025.html Протестующих в Тбилиси пытаются разогнать водометами - ВИДЕО Полиция пытается разогнать протестующих в Тбилиси. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. МВД применяет водометы, протестующие используют против полиции петарды и фейерверки. Представляем вашему вниманию данное видео:
Протестующих в Тбилиси пытаются разогнать водометами - ВИДЕО
Полиция пытается разогнать протестующих в Тбилиси.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
МВД применяет водометы, протестующие используют против полиции петарды и фейерверки.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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