Протестующих в Тбилиси пытаются разогнать водометами

Полиция пытается разогнать протестующих в Тбилиси.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

МВД применяет водометы, протестующие используют против полиции петарды и фейерверки.

Представляем вашему вниманию данное видео: