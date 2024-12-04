Президентом в этой стране впервые стала женщина

Вице-президент Намибии и кандидат от правящей партии "СВАПО - Народная организация Юго-Западной Африки Намибии" Нетумбо Нанди-Ндаитва победила на президентских выборах, которые состоялись 27 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом объявила избирательная комиссия после обработке всех поданных бюллетеней.

"Нанди-Ндаитва получила 57% голосов избирателей", - приводит данные избиркома Намибийская радиовещательная корпорация. Никогда ранее женщина не стояла во главе Намибии.

В президентских выборах участвовали 15 кандидатов. Для победы в первом туре одному из них необходимо было набрать 50% плюс один голос избирателей.

72-летняя Нанди-Ндаитва является одной из наиболее опытных политиков Африки. Она училась в СССР и получила диплом по специальности "Работа и практика коммунистического молодежного движения". В последующие годы Нанди-Ндаитва занимала самые различные государственные посты, а также была депутатом парламента.