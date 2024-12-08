https://news.day.az/world/1713707.html Турция высоко оценивает подход России и Ирана по вопросам Сирии - Хакан Фидан Турция высоко ценит конструктивные подходы России и Ирана в вопросах урегулирования в Сирии. Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Дохе. "Вчера был важный день для будущего Сирии.
Турция высоко оценивает подход России и Ирана по вопросам Сирии - Хакан Фидан
Турция высоко ценит конструктивные подходы России и Ирана в вопросах урегулирования в Сирии.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Дохе.
"Вчера был важный день для будущего Сирии. Страны астанинского формата - Турция, Россия, Иран - собрались вместе, чтобы обсудить последние события. Мы ценим конструктивные подходы России и Ирана. С нами также был специальный представитель ООН по Сирии. Он также внес большой вклад", - отметил он.
Министр заявил, что Турция продолжит сотрудничество с региональными и международными субъектами по сирийскому вопросу.
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