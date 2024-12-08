Турция высоко оценивает подход России и Ирана по вопросам Сирии

Турция высоко ценит конструктивные подходы России и Ирана в вопросах урегулирования в Сирии.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Дохе.

"Вчера был важный день для будущего Сирии. Страны астанинского формата - Турция, Россия, Иран - собрались вместе, чтобы обсудить последние события. Мы ценим конструктивные подходы России и Ирана. С нами также был специальный представитель ООН по Сирии. Он также внес большой вклад", - отметил он.

Министр заявил, что Турция продолжит сотрудничество с региональными и международными субъектами по сирийскому вопросу.