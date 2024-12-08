В Дамаске ограбили Центробанк Сирии

В столице Сирии, Дамаске, начались грабежи.

Как сообщает Day.Az, в социальных сетях появились кадры, на которых зафиксирован момент, когда неизвестные лица обносят Центральный банк Сирии.

Видео, опубликованное в Телеграм, демонстрирует разрушенные витрины и хаос в районе банка. Эти события происходят на фоне продолжающихся военных действий и политической нестабильности в стране, что усугубляет ситуацию с безопасностью.