https://news.day.az/world/1713708.html В Дамаске ограбили Центробанк Сирии - ВИДЕО В столице Сирии, Дамаске, начались грабежи. Как сообщает Day.Az, в социальных сетях появились кадры, на которых зафиксирован момент, когда неизвестные лица обносят Центральный банк Сирии. Видео, опубликованное в Телеграм, демонстрирует разрушенные витрины и хаос в районе банка.
В Дамаске ограбили Центробанк Сирии - ВИДЕО
В столице Сирии, Дамаске, начались грабежи.
Как сообщает Day.Az, в социальных сетях появились кадры, на которых зафиксирован момент, когда неизвестные лица обносят Центральный банк Сирии.
Видео, опубликованное в Телеграм, демонстрирует разрушенные витрины и хаос в районе банка. Эти события происходят на фоне продолжающихся военных действий и политической нестабильности в стране, что усугубляет ситуацию с безопасностью.
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