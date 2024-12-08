Силы Сирийской национальной армии защищают Манбидж от террористов РПК/YPG

Сирийская национальная армия (Свободная сирийская армия) начала крупномасштабную операцию в Манбидже, который находится под контролем РПК/YPG, сирийского крыла Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал "TRT Haber".

Согласно турецким СМИ, в ходе операции армия освободила несколько ключевых населенных пунктов в районе Манбиджа, включая поселение Урейме и деревню Ум Дадат, которые ранее находились под контролем террористической организации РПК/YPG.

Кроме того, сообщается, что к настоящему времени Сирийская национальная армия уже контролирует около 80% территории Манбиджа, что является значительным успехом в борьбе с курдскими формированиями, которые, по мнению Турции, связаны с террористами и угрожают безопасности региона.