Израиль атаковал крупнейшие авиабазы Сирии

ВВС Израиля совершили удары по крупнейшим авиабазам Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на два источника в силовых структурах республики.

"Израиль нанес удары по крупнейшим авиабазам в Сирии", - утверждают собеседники канала.

По их словам, израильские военные "уничтожили инфраструктуру и десятки вертолетов и истребителей".