https://news.day.az/world/1714034.html В США обеспокоены наличием химического оружия в Сирии Пентагон выразил обеспокоенность возможным наличием химического оружия в Сирии и заявил, что прилагает усилия, чтобы предотвратить его использование против своих войск или гражданских лиц. Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Синг.
В США обеспокоены наличием химического оружия в Сирии
Пентагон выразил обеспокоенность возможным наличием химического оружия в Сирии и заявил, что прилагает усилия, чтобы предотвратить его использование против своих войск или гражданских лиц.
Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Синг.
"Наша цель - обеспечить, чтобы это оружие не попало в руки тех, кто может использовать его против гражданских лиц или войск США и их союзников в регионе", - подчеркнул представитель ведомства.
Пресс-секретарь Пентагона также отметил, что армия США не участвует напрямую в этой операции, действуя через своих союзников.
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