В США обеспокоены наличием химического оружия в Сирии

Пентагон выразил обеспокоенность возможным наличием химического оружия в Сирии и заявил, что прилагает усилия, чтобы предотвратить его использование против своих войск или гражданских лиц.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Синг.

"Наша цель - обеспечить, чтобы это оружие не попало в руки тех, кто может использовать его против гражданских лиц или войск США и их союзников в регионе", - подчеркнул представитель ведомства.

Пресс-секретарь Пентагона также отметил, что армия США не участвует напрямую в этой операции, действуя через своих союзников.