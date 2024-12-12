Уникальный фрукт

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как посол Франции в Армении в н-ый раз встречается с Суреном Папикяном.

Day.Az представляет публикацию:

Министр обороны Армении Сурен Папикян в очередной, уже потеряли счет в какой, раз принял чрезвычайного и полномочного посла Франции Оливье ДеСкотиньи.

В ходе встречи были обсуждены вопросы повестки сотрудничества Армения-Франция в сфере обороны и предстоящие задачи.

Встречи Папикян-ДеСкотиньи проходят с удивительной частотой.

ДеСкотиньи - по идее дипломат, но занимается он вовсе не своими прямыми обязанностями. Практически на постоянной основе обсуждает в Ереване с разными армянскими чиновниками оборонное сотрудничество Армении и Франции, а в свободное время напяливает жилет и каску и позирует на условной границе.

Все-таки у французов это в крови. Недопрезидент мнит себя Наполеоном, посол - самопровозглашенным министром обороны. Единственное, что давно пора сделать всем французским политикам и чиновникам - лечиться. Пока не поздно.