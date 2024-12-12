https://news.day.az/world/1714868.html Рекордное количество снега в этом веке выпадет здесь - ВИДЕО Рекордный по количеству снега в этом веке декабрь намечается в Буффало, штат Нью-Йорк, США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Рекордное количество снега в этом веке выпадет здесь - ВИДЕО
Рекордный по количеству снега в этом веке декабрь намечается в Буффало, штат Нью-Йорк, США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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