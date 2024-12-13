https://news.day.az/world/1714885.html Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине Президент США Джо Байден одобрил выделение очередного пакета военной помощи Украине. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине
Президент США Джо Байден одобрил выделение очередного пакета военной помощи Украине.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Президент одобрил новый пакет помощи в сфере безопасности для Украины", - сказал он. Кирби уточнил, что в 72-й пакет военной помощи войдут средства ПВО, БПЛА, артиллерия и бронетехника.
Представитель Белого дома добавил, что администрация Байдена продолжит оказывать военную помощь Киеву до истечения срока ее полномочий 20 января 2025 года.
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