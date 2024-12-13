Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине

Президент США Джо Байден одобрил выделение очередного пакета военной помощи Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент одобрил новый пакет помощи в сфере безопасности для Украины", - сказал он. Кирби уточнил, что в 72-й пакет военной помощи войдут средства ПВО, БПЛА, артиллерия и бронетехника.

Представитель Белого дома добавил, что администрация Байдена продолжит оказывать военную помощь Киеву до истечения срока ее полномочий 20 января 2025 года.