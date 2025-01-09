Легендарный знак Hollywood горит в Лос-Анджелесе

В американском штате Калифорния с 7 января бушует масштабный лесной пожар. К этому часу известно о пяти погибших, в Сети появляются новые пугающие кадры с места ЧП.

Как передает Day.Az со ссылкой на NBC News, ссылаясь на слова начальника пожарной охраны округа Энтони Марроне, из Лос-Анджелеса эвакуированы десятки тысяч человек.

Ситуация осложняется сильным ветром, который не только не дает потушить огонь, но и переносит пламя на уцелевшие здания. Согласно последним данным, озвученным Марроне, на сегодня жертвами лесного пожара в Калифорнии стали пять человек.