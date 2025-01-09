https://news.day.az/world/1721633.html Легендарный знак Hollywood горит в Лос-Анджелесе - ВИДЕО В американском штате Калифорния с 7 января бушует масштабный лесной пожар. К этому часу известно о пяти погибших, в Сети появляются новые пугающие кадры с места ЧП. Как передает Day.Az со ссылкой на NBC News, ссылаясь на слова начальника пожарной охраны округа Энтони Марроне, из Лос-Анджелеса эвакуированы десятки тысяч человек.
Легендарный знак Hollywood горит в Лос-Анджелесе - ВИДЕО
В американском штате Калифорния с 7 января бушует масштабный лесной пожар. К этому часу известно о пяти погибших, в Сети появляются новые пугающие кадры с места ЧП.
Как передает Day.Az со ссылкой на NBC News, ссылаясь на слова начальника пожарной охраны округа Энтони Марроне, из Лос-Анджелеса эвакуированы десятки тысяч человек.
Ситуация осложняется сильным ветром, который не только не дает потушить огонь, но и переносит пламя на уцелевшие здания. Согласно последним данным, озвученным Марроне, на сегодня жертвами лесного пожара в Калифорнии стали пять человек.
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