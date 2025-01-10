https://news.day.az/world/1721938.html НАТО направит два корабля для патрулирования Балтийского моря Североатлантический альянс направит два корабля для патрулирования Балтийского моря и охраны его инфраструктуры. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в ходе пресс-конференции, передает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "НАТО в настоящее время направляет два корабля.
НАТО направит два корабля для патрулирования Балтийского моря
Североатлантический альянс направит два корабля для патрулирования Балтийского моря и охраны его инфраструктуры. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в ходе пресс-конференции, передает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"НАТО в настоящее время направляет два корабля. Более широкое присутствие НАТО имеет успокаивающий и стабилизирующий эффект. Мы очень рады, что было принято такое решение", - рассказала глава внешнеполитического ведомства Финляндии.
Валтонен также добавила, что российский флот якобы представляет угрозу для ключевых подводных объектов стран Североатлантического альянса в регионе.
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