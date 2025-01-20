Захватывающий вид на один из самых активных вулканов мира

Вид на один из самых активных вулканов мира - Карымская сопка на Камчатке - сегодня днём.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Извержения Карымского вулкана на Камчатке действительно происходят с определенной регулярностью, и он считается одним из самых активных вулканов в этом регионе.