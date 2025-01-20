https://news.day.az/world/1724005.html Захватывающий вид на один из самых активных вулканов мира - ВИДЕО Вид на один из самых активных вулканов мира - Карымская сопка на Камчатке - сегодня днём. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Извержения Карымского вулкана на Камчатке действительно происходят с определенной регулярностью, и он считается одним из самых активных вулканов в этом регионе.
Захватывающий вид на один из самых активных вулканов мира - ВИДЕО
Вид на один из самых активных вулканов мира - Карымская сопка на Камчатке - сегодня днём.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Извержения Карымского вулкана на Камчатке действительно происходят с определенной регулярностью, и он считается одним из самых активных вулканов в этом регионе.
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