https://news.day.az/world/1724208.html ЦАХАЛ готовит план операций в секторе Газа и Ливане Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви поручил израильским военным подготовить планы продолжения операций в секторе Газа и Ливане. Как передает Day.Az, об говорится в сообщении пресс-службы Израиля.
ЦАХАЛ готовит план операций в секторе Газа и Ливане
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви поручил израильским военным подготовить планы продолжения операций в секторе Газа и Ливане.
Как передает Day.Az, об говорится в сообщении пресс-службы Израиля.
Начальник Генштаба также поручил подготовиться к широкомасштабным антитеррористическим операциям на Западном берегу реки Иордан.
"Начальник штаба планирует продолжить операции в Газе и Ливане", - говорится в сообщении.
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