ЦАХАЛ готовит план операций в секторе Газа и Ливане

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви поручил израильским военным подготовить планы продолжения операций в секторе Газа и Ливане.

Как передает Day.Az, об говорится в сообщении пресс-службы Израиля.

Начальник Генштаба также поручил подготовиться к широкомасштабным антитеррористическим операциям на Западном берегу реки Иордан.

"Начальник штаба планирует продолжить операции в Газе и Ливане", - говорится в сообщении.