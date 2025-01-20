Трамп переименует Мексиканский залив и гору Денали

Президент США Дональд Трамп объявил о планах переименовать Мексиканский залив в Американский залив, а горе Денали на Аляске вернуть её прежнее название - гора Мак-Кинли.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса - Ротонде.

"Мы вернём имя великого президента Уильяма Мак-Кинли горе Мак-Кинли, где оно должно быть и где ему место", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что президент Мак-Кинли внёс значительный вклад в процветание страны, используя тарифы и свои деловые качества: "Мак-Кинли был прирождённым бизнесменом".