В Турции объявлен траур
В Турции объявлен однодневный национальный траур.
Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после заседания Кабинета министров.
Глава государства выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара.
Напомним, что в результате пожара число погибших достигло 66 человек, еще 51 человек получил ранения.
Пожар произошел минувшей ночью около 03:30 по местному времени на четвертом этаже 11-этажного здания. На место происшествия были направлены 30 пожарных машин и 28 машин скорой помощи.
По словам губернатора Болу Абдулазиза Айдына, причины пожара пока не установлены, однако предполагается, что огонь вспыхнул на этаже, где находился ресторан. В момент происшествия в отеле находились 234 гостя.
По факту пожара начато расследование. Среди задержанных владелец отеля и трое сотрудников.
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