Cлова Трампа могут стать «пинком» для Евросоюза
Требование президента США Дональда Трампа об увеличении оборонных расходов странами НАТО может стать "пинком" для государств Евросоюза.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в эфире радиостанции France Inter заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Комментируя слова Трампа о том, что страны Североатлантического альянса должны тратить 5% ВВП на оборонные расходы, Лекорню назвал их серьезным "ударом под зад" для европейских столиц.
Глава военного ведомства подчеркнул, что у стран Европы всегда было искушение расположиться под ядерным зонтиком США. Он отметил, что, в отличие от Великобритании и других европейских государств, Франция никогда не передавала свою безопасность в руки американцев.
Лекорню выразил мнение, что жесткость слов президента США сможет, наконец, привести европейцев к "шоку и к осознанию".
Глава минобороны указал на недопустимость того, чтобы страны Европы, опасаясь торговой войны с США, увеличили закупки американского оружия, тем самым нанося ущерб собственной оборонной автономности.
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