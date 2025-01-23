Французские полицейские застрелили мужчину в церкви

Полицейские застрелили мужчину, который пытался скрыться от них в церкви в коммуне Брив (департамент Коррез) в центральной части Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, мужчина, бросив угнанный автомобиль, ворвался в церковь. Во время задержания правоохранители открыли огонь на поражение, "от полученных ранений подозреваемый умер", сообщает телеканал.

По факту инцидента начато расследование. Личность 40-летнего мужчины и его мотивы выясняются.