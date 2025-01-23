https://news.day.az/world/1724794.html Французские полицейские застрелили мужчину в церкви Полицейские застрелили мужчину, который пытался скрыться от них в церкви в коммуне Брив (департамент Коррез) в центральной части Франции. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV. По его данным, мужчина, бросив угнанный автомобиль, ворвался в церковь.
Французские полицейские застрелили мужчину в церкви
Полицейские застрелили мужчину, который пытался скрыться от них в церкви в коммуне Брив (департамент Коррез) в центральной части Франции.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.
По его данным, мужчина, бросив угнанный автомобиль, ворвался в церковь. Во время задержания правоохранители открыли огонь на поражение, "от полученных ранений подозреваемый умер", сообщает телеканал.
По факту инцидента начато расследование. Личность 40-летнего мужчины и его мотивы выясняются.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре