Взрыв на военном заводе в Испании
Шесть человек были ранены в результате взрыва на фабрике боеприпасов Rheinmetall в испанской провинции Мурсия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом информирует радио Cadena Ser, ссылаясь на экстренные службы.
Как уточняется, на предприятии в окрестностях города Мурсия взорвался резервуар. После этого начался пожар, охвативший лес рядом с фабрикой.
Медики оказали помощь шести пострадавшим, пять из них госпитализированы. Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.
Фабрика в испанской провинции производит все типы снарядов, взрывателей, гильз и бомб. Предприятие снабжает боеприпасами турецкую и израильскую армии, а также испанские вооруженные силы.
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