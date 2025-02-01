США заключили контракт на продление службы ядерных баллистических ракет

Пентагон заключил контракт на продление срока службы межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Trident II.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в заявлении американского оборонного ведомства.

По данным Минобороны США, компания Lockheed Martin Space получит 383,1 миллиона долларов на выполнение соответствующих работ. Контракт продлевает ранее действующее соглашение, срок его исполнения установлен до 30 сентября 2030 года.

Trident II (UGM-133A D5) - это американская трехступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), разработанная компанией Lockheed Martin для размещения на подводных лодках класса Ohio. Принята на вооружение ВМС США в 1990 году, также используется Великобританией.

Ракета оснащена системой астроинерциального наведения, что обеспечивает высокую точность (КВО около 90 метров). Trident II способна нести до 8 ядерных боеголовок W88 мощностью 475 кт или до 14 боеголовок W76 мощностью 100 кт. Trident II является основой морской составляющей ядерной триады США.