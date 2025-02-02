Пожар на контейнеровозе в Красном море

Распространилось видео пожара на контейнеровозе ASL Bauhinia в южной части Красного моря.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Новых нападений на суда в регионе не зафиксировано, а причиной пожара, по первоначальной информации, стал взрыв в одном из контейнеров.

Представляем вашему вниманию данное видео: