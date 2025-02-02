https://news.day.az/world/1727237.html Пожар на контейнеровозе в Красном море - ВИДЕО Распространилось видео пожара на контейнеровозе ASL Bauhinia в южной части Красного моря. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Новых нападений на суда в регионе не зафиксировано, а причиной пожара, по первоначальной информации, стал взрыв в одном из контейнеров. Представляем вашему вниманию данное видео:
Пожар на контейнеровозе в Красном море - ВИДЕО
Распространилось видео пожара на контейнеровозе ASL Bauhinia в южной части Красного моря.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Новых нападений на суда в регионе не зафиксировано, а причиной пожара, по первоначальной информации, стал взрыв в одном из контейнеров.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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