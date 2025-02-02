Акция протеста в Тбилиси, много задержанных

В Тбилиси отряды полиции специального назначения помешали протестующим, пытавшимся перекрыть стратегически важную дорогу.

Как сообщает Day.Az, протестующие, собравшиеся возле "Тбилиси молла", попытались перекрыть северный въезд в столицу - проспект Агмашенебели. В связи с протестом на территорию были направлены сотни полицейских спецназа, много задержанных. МВД Грузии обратилось к протестующим с призывом не нарушать требования законов и предупредило, что закрытие стратегически важной дороги создает уголовную ответственность. В настоящее время на этой территории сохраняется напряженность.

Протестующие выдвигают такие требования, как освобождение задержанных во время акций, проведение новых выборов. Сообщается, что в результате вмешательства полиции есть пострадавшие.