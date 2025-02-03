В США заявили о резком снижении числа нелегальных переходов границы

Количество случаев незаконных пересечений границы США снизилось на 93% после возвращения в Белый дом президента Дональда Трампа.

Об этом заявил Томас Хоман, ответственный за безопасность границ и депортацию нелегалов при новой американской администрации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пересечения границ снизились на 93%. Это большее снижение, чем в первый президентский срок Трампа. <...> Нам предстоит сделать еще больше", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, отметив, что "без безопасной границы невозможна надежная национальная безопасность".

"Что касается операции по депортации [мигрантов], за первую неделю ее проведения мы задержали уже 5 тыс. человек, большинство из них преступники", - добавил чиновник.

Трамп ранее неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и принудительную депортацию нелегалов. После вступления 20 января в должность президента он подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Министерство внутренней безопасности США расширило полномочия американских правоохранительных органов, позволив им депортировать нелегальных мигрантов по так называемой ускоренной процедуре, то есть без решения иммиграционного суда. Для возвращения нелегалов в родные страны задействована в том числе военно-транспортная авиация США.

По информации газеты The New York Post, Белый дом дал указание Службе таможенного и пограничного контроля задерживать не менее 1,8 тыс. человек в день за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, Трамп поручил Пентагону и Министерству внутренней безопасности расширить центр временного содержания мигрантов на американской базе Гуантанамо на Кубе.